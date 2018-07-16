اتحاد جدة يسعى لخطف مدافع الأهلي

2018/07/16 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر وضع الجهاز الفني لاتحاد جدة السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، منصور الحربي؛ ظهير أيسر الأهلي السعودي، ضمن قائمة اهتماماته، التي يسعى للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الأرجنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني للراقي، استبعد أمس الأحد، اللاعب من قائمة الفريق المتجهة إلى النمسا، لخوض معسكر إعداد للموسم الكروي الجديد، رفقة تيسير الجاسم، الذي تم استبعاده أيضا.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن مصادر خاصة أبلغتها أن مجلس إدارة العميد برئاسة نواف المقيرن ينتظر رد رسمي من الحربي، استعدادا لضمه بشكل رسمي لقائمة الفريق بالموسم المقبل.

الظهير الأيسر – صاحب الـ30 عاما – من ناشئي الأهلي وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2007، وشارك بقميص الراقي في 204 مباراة، سجل خلالهم 12 هدفا، وصنع 32 آخرين.

وانضم الحربي إلى قائمة منتخب السعودية في كأس العالم روسيا 2018 إلا أنه لم يشارك في أي من المباريات الثلاث التي خاضها الأخضر أمام روسيا وأوروجواي ومصر، قبل أن يودع البطولة من الدور الأول، محققا فوز وحيد على الفراعنة بثنائية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن الاتحاد أبرم سبع صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري هم: الصربي ألكسندر بيزتش والبرازيلي فالديفيا والإسترالي جورمان والمغربي كريم الأحمدي وحسن موسى والبرازيلي جوناس وأحمد الناظري، بخلاف عودة عدد من اللاعبين من الإعارة هم الظهير الأيمن فيصل الخزاع والظهير الأيسر مجد الخيبري والجناح الأيمن فهد المولد والجناح الأيسر حسين حلواني.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يوليو ٢٠١٨

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