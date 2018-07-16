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أرتيريا تفتتح رسمياً سفارتها في أثيوبيا بعد قطيعة دامت لعقدين
2018/07/16 | 11:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أرتيريا تفتتح رسمياً سفارتها في أثيوبيا بعد قطيعة دامت لعقدين

[أين- متابعة]أفتتح رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس الأرتيري اليوم الاثنين رسميا السفارة الأرتيرية في أديسا بابا بعد عقدين من القطيعة الدبلوماسية..يتبع

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