الحج: 23 تموز إنطلاق أولى قوافل الحجاج جواً

2018/07/16 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]حددت الهيأة العليا للحج والعمرة موعد بدء تفويج الحجاج العراقيين جواً وبراً الى الديار المقدسة لموسم حج العام الحالي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الهيأة حددت يوم الاثنين 23/7/2018 موعدا لانطلاق اول رحلة جوية للحجاج من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة".واشار الى ان "تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة [بغداد – النجف الاشرف – البصرة – أربيل – السليمانية] وبواقع 4-5 رحلات يوميا، على ان تنتهي عملية التفويج في يوم 9/8/2018".واضاف الكناني ان "موعد انطلاق اولى قوافل الحج البرية من المحافظات عبر منفذ عرعر الحدودي بأتجاه المدينة المنورة سيكون في يوم الجمعة 27/7/2018 بواقع 350 قافلة وبمعدل اكثر من 50 حافلة يوميا، على ان تنتهي عملية تفويج حجاج البر في 9/8/2018".وأكد ان "هيأة الحج والعمرة، أنهت جميع استعداداتها الخاصة بتقديم الخدمات الضرورية للحجاج بعد اتمام التعاقدات مع السلطات والشركات في السعودية الخاصة بالنقل والسكن والاطعام وغيرها من الامور اللوجستية".

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