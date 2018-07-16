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#قاسم حسين صالح - انتفاضة تموز 2018،العراقيون..الى أين ذاهبون؟
2018/07/16 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #قاسم_حسين_صالح ما يجري الآن في العراق يشبه ما حصل عام( 91 )بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت..فمن البصرة انتقلت شرارة الانتفاضات للمحافظات وكادت ان تطيح بالنظام لولا حماية امريكا.

فهل سيتكرر المشهد بعد ان انتقلت الشرارة الى العمارة والناصرية وكربلاء والنجف...؟،وهل ستخمد التظاهرات ويبقى نظام المحاصصة الطائفية كما بقي نظام الحزب الواحد؟،ويبقى الفاسدون كما بقي الطغاة؟.والسؤال الأخطر:الى أين نحن ذاهبون؟هل يستمر ......

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