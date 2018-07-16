رونالدو يصل لعيادة اليوفينتوس لإجراء الفحص الطبي

2018/07/16 | 11:20

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هاي كورة – وصل النجم البرتغالي رونالدو لعيادة اليوفينتوس حيث سيقوم بالفحص الطبي تمهيدًا لتقديمه كلاعب في السيدة العجوز مساء اليوم الأثنين حيث كان في استقباله حشدًا كبيرًا من الجماهير .

هذا وقد انتقل رونالدو من ريال مدريد لليوفينتوس في صفقة تكلفت 112 مليون يورو بينما من المنتظر أن يقام المؤتمر الصحفي لتقديم النجم البرتغالي في المساء لينطلق في تحدي جديد بمسيرته .

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