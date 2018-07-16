ستونز: أداء إنجلترا القوي في كأس العالم سيزيد عدد المشجعين

2018/07/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا إن مسيرة بلاده الرائعة بالوصول إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم لكرة القدم ستشجع المزيد من المشجعين على حضور المباريات ودعم الفريق في المستقبل.

واجتاز فريق المدرب جاريث ساوثجيت مستوى التوقعات ببلوغ قبل نهائي كأس العالم لأول مرة منذ 1990 ليحظى بدعم كبير من المشجعين.

وستعود إنجلترا للعب عندما تنطلق مسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول حيث تستضيف إسبانيا في الجولة الافتتاحية في استاد ويمبلي ويتوقع مدافع مانشستر سيتي أن يحظى منتخب بلاده بدعم هائل.

وقال ستونز لوسائل إعلام بريطانية “أعتقد أنه سيحضر عدد كبير من الناس لمتابعة منتخب إنجلترا وبشكل أكبر مما سبق.

“هذا لا يعني أننا لم نكن نملك دعما في كل مكان لكني شاهدت لقطات مما حدث في البلاد وهذا سيمنحنا دفعة بكل تأكيد.

“اللعب في ويمبلي سيكون مثيرا لنا مرة أخرى وأتمنى أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي في الأشهر المقبلة”.

وبعد الخسارة أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي احتلت إنجلترا المركز الرابع في كأس العالم بعد هزيمة أخرى أمام بلجيكا.

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