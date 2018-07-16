التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 0.6%

2018/07/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 0.6% ، مقارنة بشهر ايار الذي سبقه ، فيما شهد التضخم السنوي هو الاخر ارتفاعا في معدلاته بنسبة 1.7% مقارنة مع شهر حزيران من العام الماضي ٢٠١٧.واضاف الهنداوي ان "التضخم السنوي شهد ارتفاعا أيضا بنسبة 1.7% مقارنة مع شهر حزيران من العام الماضي ٢٠١٧ ، مشيرا ان الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.9% وارتقاع قسم الملابس والاحذية بنسبة 1.3% وارتفاع قسم النقل بنسبة 6.8% وارتفاع قسم التعليم بنسبة 3.2%".

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