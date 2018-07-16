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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 16 تموز 2018
2018/07/16 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ببورصة الكفاح المركزية في بغداد، والأسواق المحلية اليوم الاثنين.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.700،...

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