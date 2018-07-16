بشكل تجريبي .. خدمة الانترنت تعود للعراق

2018/07/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات ، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل خدمة الأنترنت من الساعة الحادية عشر مساء أمس وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بشكل مؤقت . وقال الناطق...

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