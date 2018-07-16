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بوينغ : العالم يحتاج 43 ألف طائرة تجارية خلال السنوات الـ 20 المقبلة
2018/07/16 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن - أ ف ب أعلن رئيس مجموعة «بوينغ» لصناعة الطيران دنيس مولنبرغ أمس الأحد ، أن قطاع النقل الجوي في العالم سيحتاج الى 43 ألف طائرة تجارية جديدة خلال السنوات الـ 20...

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