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النفط يتراجع مع مخاوف زيادة المعروض
2018/07/16 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف زيادة المعروض من جانب كبار المنتجين.

وكان وزير الطاقة الروسي صرح في الأسبوع الماضي أن "أوبك" وحلفاءها قد يرفعون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً المتفق عليها في الشهر الماضي في حال حدوث أي عجز في السوق.

وبدأت أوبك من الشهر الجاري خفض الالتزام باتفاق خفض الإنتاج عند مستوى 100%.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.2% إلى 75.22 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس عند 70.62 دولار للبرميل بنسبة تراجع 0.6%.

على الجانب الآخر فإن الاتحاد النرويجي للعمال في حفارات النفط والتنقيب مستمرون في إضرابهم لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المعروض من الخام.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو عند مستوى 863 منصة.

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