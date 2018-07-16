ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بدعم أسهم الصناعة والأدوية

2018/07/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين بدعم أسهم شركات الصناعة والأدوية، وقبيل بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 385.7 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني عند 12556 نقطة بنسبة ارتفاع 0.1%.

أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فاستقر مسجلاً 7653.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5429.9 نقطة بنسبة زيادة 0.4%.

وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 1.1693 دولار.

واستطاعت أسهم شركات الأدوية والشركات الصناعية في دعم الأسهم الأوروبية التي تأثرت بالبيانات السلبية للنمو الاقتصادي في الصين، حيث أظهرت تباطؤاً في الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 6.7%.

ويلتقي اليوم قادة سياسيون واقتصاديون من أوروبا والصين في بكين حيث يناقشون الأزمة التجارية الراهنة.

كما من المقرر إعلان بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

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