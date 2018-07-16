الإيرادات تتحول بـ

2018/07/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقار SMRI 13.29% 1.79 0.21

مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية (SMRI)، تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 33.8 مليون دينار (28.41 ألف دولار)، مقابل خسائر بقيمة 19.4 مليون دينار (16.3 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 141.7% في الربع الثاني من العام الجاري إلى 58 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 24 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.

وعلى مستوي النصف الأول من العام الجاري تحولت الشركة للربحية بقيمة 61.32 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 23.14 مليون دينار خلال الفترة المقارنة من 2017.

وارتفع مجموع الايرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.3%، لتصل إلى 107.42 مليون دينار، مقابل إيرادات بقيمة 61.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت أرباحاً بقيمة 27.5 مليون دينار في الربع الأول من 2018، مقابل خسائر بقيمة 3.7 مليون دينار في الربع الأول من من 2017.

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