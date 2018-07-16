الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


الإيرادات تتحول بـ
2018/07/16 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقار SMRI 13.29% 1.79 0.21

مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية (SMRI)، تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 33.8 مليون دينار (28.41 ألف دولار)، مقابل خسائر بقيمة 19.4 مليون دينار (16.3 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 141.7% في الربع الثاني من العام الجاري إلى 58 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 24 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي. 

وعلى مستوي النصف الأول من العام الجاري تحولت الشركة للربحية بقيمة 61.32 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 23.14 مليون دينار خلال الفترة المقارنة من 2017.

وارتفع مجموع الايرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.3%، لتصل إلى 107.42 مليون دينار، مقابل إيرادات بقيمة 61.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت أرباحاً بقيمة 27.5 مليون دينار في الربع الأول من 2018، مقابل خسائر بقيمة 3.7 مليون دينار في الربع الأول من من 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيرادات تتحول بـ"المعمورة العقارية" للربحية في الربع الثاني) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإيرادات تتحول بـ"المعمورة العقارية" للربحية في الربع الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).


كامل التفاصيل في: مباشر ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #رضا لاغة - حركة الشعب : الناصرية في تونس و أسس المشروع الوطني
⋙ #جاسم محمد كاظم - مأساة الاقتصاد العراقي القاتلة ..هكذا تسرق الميزانية
⋙ واع / السعدي ينفي انسحاب أية قوات عسكرية من كركوك
⋙ واع / الهنداوي : ارتفاع معدل التضخم خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 0.6%
⋙ تدمير انفاق ومضافات لـ"داعش" في الانبار
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: المئات يتظاهرون في النجف احتجاجًا على غياب الكهرباء وغياب الخدمات
⋙ فيديو |باتشوايي الغبي، رامي المُقرف، بول أومتيتي وأبرز سقطات المونديال
⋙ بالصور.. أمواج بشرية من ديوك وشقراوات باريس يحتفلون بكأس العالم
الأكثر شيوعا