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﻿في الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب… أردوغان يعزز سيطرته على الجيش بفرض أغلبية مدنية في قيادته
2018/07/16 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالتزامن مع إحياء الشعب التركي الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من يونيو/تموز عام 2016، عزز الرئيس رجب

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