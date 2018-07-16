العراق يعلن عن خطة بديلة بعد فشله باقناع ايران تزويده بالكهرباء

2018/07/16 | 12:33

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، الاثنين، عن اخفاق الوفد الذي رأسه الى العاصمة الإيرانية طهران في اقناع الجانب الإيراني بالاستمرار بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية عن طريق خطوط الاستيراد.

وقال الفهداوي في بيان صادر عن الوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" ، إن الوزارة قد وضعت خطة بديلة عن استيراد الطاقة الكهربائية من ايران بعدما اعلن الجانب الايراني عدم تمكنه من اعادة خطوط الاستيراد الاربعة الى الخدمة من جديد.

وكان وفد وزاري حكومي، برئاسة وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، قد وصل يوم الجمعة الماضية الى طهران لعقد عدد من اللقاءات عالية المستوى مع المسؤولين الحكوميين الإيرانيين بشكل عام، ومسؤولي وزارة الطاقة الإيرانية على وجه الخصوص، لبحث اعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية من في ايران، الى العمل.

وكانت ايران قد أوقفت منذ شهر خط الاستيراد الى المحافظات الجنوبية لأسباب تخص تحويل المبالغ المستحقة، فضلا عن أسباب فنية اخرى.

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