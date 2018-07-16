مسؤول سابق بالمفوضية: الخروقات التي حصلت في الانتخابات البرلمانية ليس له مثيل

2018/07/16 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي ان التزوير والتلاعب الذي شاب انتخابات مجلس النواب في ايار الماضي كان حجمه كبير رغم قلته.

وقال اللامي لوكالة النبأ للأخبار ان "التزوير والتلاعب ظهر على شكل فضائح وباثباتات"، ضارباً المثل باثنين من اعضاء مجلس المفوضية اللذين "اثبت بالدليل القاطع تزويرهم لصالح احزاب، ومحاولتين لطمس معالم الجريمة باحراق الصناديق، فضلاً عن انشقاق حصل بين الموظفين مما جعل بعضهم يتحدث على البعض الاخر في ما اسهم به من تزوير في الانتخابات".

واشار اللامي الى ان "ماحصل في الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام من خروقات وتزوير لم يحصل في اي انتخابات سابقة جرت في العراق، عدا ماجرى في 2010 من تزوير ولم يصل الى ما وصلت اليه انتخابات مجلس النواب التي جرت في ايار الماضي".



انتهى/خ.

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