محافظة بغداد: 600 منطقة عشوائية تسببت بشحة المياه في العاصمة

2018/07/16 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الاول لمحافظ بغداد جاسم موحان البخاتي عن وجود 600 منطقة عشوائية في العاصمة تسبب بازمة مياه الشرب لبعض المناطق.

وقال البخاتي لوكالة النبأ للأخبار، ان "هنالك اكثر من 600 منطقة عشوائية القت بظلالها على ظاهرة عدم السيطرة من قبل الدوائر التنفيذية بايصال الماء لكل المناطق".

واضاف ان "اقضية المعامل والمحمودية ومناطق العبيدي و9 نيسان داخل مدينة بغداد تعاني بشكل دائم من شح المياه بسبب التجاوز من قبل المناطق العشوائية على الشبكة الرئيسية لمياه الشرب والتي اصبحت شريكة في كل شئ رغم عدم امتلاكها للبنى التحتية".



انتهى/خ.

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