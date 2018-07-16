إيران: عدم التزام اعضاء اوبك بخفض الانتاج يقوض فاعلية المنظمة

2018/07/16 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، الاثنين، ضرورة التزام اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” بتعهدات خفض الانتاج، محذرا أن عدم الالتزام سيؤدي لتقويض المنظمة التي تمتد عراقتها لنحو 60 عاما في اسواق النفط.

وقال زنكنة في رسالة جوابية للرئيس الدوري لمنظمة اوبك ووزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي ونشرتها وكالة “فارس”، إن “القرارات المنبثقة عن الاجتماع الـ 174 لمنظمة اوبك في تاريخ 22 حزيران 2018 ليست تفويضا لزيادة الانتاج المحدد في الاجتماع الـ 171، وليس إذنا لاعادة توزيع حصص خفض الانتاج بين الدول الاعضاء”.

وأضاف زنكنة، أن “هذا يعني أن القرارت المتخذة والسقف المحدد في الاجتماع الـ 171 لمنظمة اوبك، لايزال معتبرا وأن انتاج الدول يتعين تطابقه للتعهدات المنصوص عليها”.

وبيّن وزير النفط الايراني أن بحسب احدث التقارير الشهرية لسكرتارية منظمة اوبك، فان انتاج بعض الدول الاعضاء في شهر حزيران قد تخطى كثيرا الحصة المحددة لها، حيث يعد ذلك تجاوزا للتعهدات المتفق عليها في اجتماع اوبك الـ 171″، مشيرا إلى أن “القلق موجود بشأن امكانية تواصل هذا التجاوز بالشهور المتبقية من عام 2018 وأن يتحول التعارض مع قرارات الاجتماع الـ 171 والـ 174 لاسلوب اعتيادي”.



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وأعتبر زنكنة أن “عدم التزام اعضاء اوبك كاملا بالتعهدات من شأنه أن يقوض فاعلية المنظمة الدولية الناجحة الوحيدة للدول النامية بعراقة تمتد لنحو 60 عاما في اسواق النفط”، محملا بالوقت ذاته “مسؤولية هذا الحدث للاعضاء المخطئين بهذا الخصوص”.



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