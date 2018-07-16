الاتحادية تنقض احدى مواد قانون الموازنة تكلف الخزينة نحو 26 مليار دينار

2018/07/16 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام

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