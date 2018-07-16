العراق : تدمير 4 انفاق وتفجير 80 عبوة ناسفة في الانبار

2018/07/16 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول في بيان تلقت الغدير نسخة منه :"ان القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة وخلال عملياتها لتفتيش قاطع المسؤولية تمكنت من تفجير 80 عبوة ناسفة و8 مضافات وتدمر مخبأين و4 انفاق وكرفان".انتهى ع.خ

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