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العراق : تدمير 4 انفاق وتفجير 80 عبوة ناسفة في الانبار
2018/07/16 | 12:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال الناطق باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول في بيان تلقت الغدير نسخة منه :"ان القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة وخلال عملياتها لتفتيش قاطع المسؤولية تمكنت من تفجير 80 عبوة ناسفة و8 مضافات وتدمر مخبأين و4 انفاق وكرفان".انتهى ع.خ

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