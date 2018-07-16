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‏الاتحادية تقضي بعدم دستورية تخصيص مبلغ للمفوضية حقوق الإنسان في الموازنة
2018/07/16 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية تخصيص مبلغ للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن الموازنة العامة للعام 2018.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام […]

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