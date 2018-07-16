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تجدّد التظاهرات قرب مبنى مجلس محافظة ذي قار
2018/07/16 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ ذي قار تجدّدت التظاهرات قرب مبنى مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، للمطالبة بتحسين الخدمات.

وقال مراسل “الرشيد نيوز”، إن عشرات الأشخاص تظاهروا قرب مبنى مجلس محافظة ذي قار للمطالبة بتحسين الخدمات.

وأضاف المراسل، أن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين.

وتشهد مدن ومحافظات عدة في العراق، منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين […]

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