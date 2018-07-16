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صورة : رونالدو يجتاز الفحص الطبي بنجاح
2018/07/16 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اجتاز رونالدو الفحص الطبي بنجاح في اليوفينتوس تمهيدًا لتقديمه كلاعب في الفريق بدءًا من الموسم المقبل حيث كان البرتغالي قد انتقل من الريال للسيدة العجوز في صفقة تكلفت 112 مليون يورو .

هذا ومن المنتظر أن يقام مؤتمر صحفي مساء اليوم الأثنين من أجل تقديم رونالدو كلاعب في اليوفينتوس ليبدأ أولى خطواته رفقة ناديه الجديد الذي يطمح في أن يحقق المزيد من الألقاب معه .

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