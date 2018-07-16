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كين .. ثاني لاعب إنجليزي يفعلها
2018/07/16 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – توج هاري كين هدافًا لمونديال روسيا بالسداسية التي سجلها في شباك خصومه خلال مشاركاته رفقة منتخب إنجلترا حيث بات بذلك ثاني لاعب إنجليزي يفوز بلقب الهداف على مدار تاريخ البطولة .

فقد تمكن لينكير قبل 32 عامًا من الآن يالتتويج بلقب الهداف بسداسية من الأهداف ليعود كين في مونديال روسيا ويتوج باللقب وليحصل المنتخب الإنجليزي بذلك على تكريمًا في البطولة من خلاله لاعبه  .

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