جريزمان أفضل لاعب في العالم 2018 … إسطورة !

2018/07/16 | 12:41

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هاي كورة_ نجح أنطوان جريزمان كعادته في خطف الأنظار بأداء مميز جدا طوال مونديال 2018 وإستطاع الفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس العالم.

جريزمان برهن على قدراته وقد إستطاع أن يقدم نصف عام بارع جدا بالفوز مع أتلتيكو مدريد بالدوري الأوروبي ثم حصاد كأس العالم بأداء فردي وجماعي مميز جدا.

جريزمان كان يركض وكان يدافع ويلتزم بتعليمات المدرب ديشامب وظهر بشكل مؤثر في كل المباريات الحاسمة في المونديال وبات مرشحا بقوة للفوز بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم 2018.

جريزمان مثال بارع لكل لاعبي كرة القدم فقد مر بلحظات إحباط كبيرة بدءا من فشله في تسجيل ضربة جزاء كانت ستجعل أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2016 ثم فشل الفوز بيورو 2016 في المحطة الاخيرة ومع ذلك عاد جريزمان والعود أحمد بتحقيق الألقاب الجماعية مع أتلتيكو مدريد ومع منتخب فرنسا.

جريزمان أثبت بأنه إسطورة ويكفي ان نقول إنه عبر مونديال 2018 خاض سبع مباريات سجل فيها أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف والقادم سيكون أفضل لجريزو في حال إستمراره على هذا المنوال.

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