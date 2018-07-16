مجلس القضاء الاعلى يبحث مع وفد بريطاني مكافحة الارهاب

2018/07/16 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وفد بريطاني مكافحة الارهاب.وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الاثنين، أن ” رئيس المجلس فائق زيدان أستقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق جون ويلكس ورئيس دائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية البريطانية وايان كولد ورئيسة شبكة مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأدنى سارة بيلن “.وأضاف بيرقدار أن “الجانبين بحثا سبل التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين البلدين “.

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