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قائد فرض القانون بكركوك ينفي انسحاب أية قوات من المحافظة ويؤكد استقرار الأوضاع
2018/07/16 | 12:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادنفى قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، الاثنين، انسحاب أية قوات عسكرية من المحافظة، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية في كركوك.وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء مفادها انسحاب قوات عسكرية من محافظة كركوك من أجل الانتشار في محافظات جنوبية تشهد تظاهرات.

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