بوتين: تعرضنا لـ 25 مليون هجمة إلكترونية خلال المونديال

2018/07/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البنية التحتية للبيانات في بلاده تعرضت إلى حوالي 25 مليون هجمة إلكترونية خلال استضافة بلاده مونديال كأس العالم لكرة القدم التي انتهت أمس الأحد.وأوضح أن "أكثر من مليوني شخص، ونحو 200 ألف مبنى تم إجراء التدقيق حولهم أثناء الاستعدادات لاستضافة المونديال".وبيّن أنه "تم إجراء أكثر من 400 عملية تفتيش في 194 مكاناً، للتحقق من عدم وجود مواد إشعاعية وكيماوية وبيولوجية ومتفجرات".

وخسرت كرواتيا في المباراة النهائية للمونديال من فرنسا بهدفين مقابل أربعة أهداف.

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