2018/07/16 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال 7 مطلوبين وضبط عجلة مهربة محملة بمواد كحولية في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/16 | 12:45.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 7 مطلوبين وضبط عجلة مهربة محملة بمواد كحولية في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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