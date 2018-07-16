الوطني والديمقراطي الكردستاني باجتماع موسع في اربيل لمناقشة تشكيل الحكومة

2018/07/16 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، اليوم الاثنين، ان اجتماعا موسعا ضم حزبي الوطني والديمقراطي الكردستاني في أربيل لمناقشة 16 نقطة مهمة بشأن الحكومة المقبلة.

وقال كوران لـ"الغد برس"، إن "مكتبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حاليا في اجتماع موسع"، مبينا ان "الاجتماعات ستستمر ليوم الغد ايضا".وأضاف ان "الاجتماعات بين الحزبين هي مكملة للاجتماعات السابقة والتي توكد على ضرورة التوافق والتفاهم بين الحزبين والاطراف الكردستانية الاخرى لغرض التوجه الى بغداد والمباحثات مع الاطراف العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة وتشكيل وفد مشترك بين الحزبين".الى ذلك افاد مصدر مطلع لـ"الغد برس"، بأنه خلال الاجتماع ستتم مناقشة مسودة عمل مشترك بين الحزبين يتكون من 16 نقطة ".وأضاف ان "هذه النقاط حول الحقوق الدستورية للإقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها والية تشكيل الحكومة المقبلة والمباحثات مع الاطراف المعارضة الكردستانية لنتائج الانتخابات".وتابع ان "الوطني الكردستاني سيطرح خلال الاجتماع مع الديمقراطي تأجيل الانتخابات البرلمانية في كردستان المزمع اجرائها في 30 ايلول المقبل الى كانون الاول واجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات".

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