لوران بلان : هذا الجيل كتب قصته الخاصة

2018/07/16 | 12:47

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هاى كورة – أشاد لوران بلان النجم الفرنسي السابق المتوج بمونديال 98 بالجيل الحالى للديوك الذى توج بالنجمة الثانية بحصد لقب كأس العالم على حساب كرواتيا.

وقال بلان : ” هذا الجيل كتب قصته الخاصة، لقد قدموا بطولة جيدة وحفروا اسمهم فى كتب التاريخ، نحن نرحب بمن اخذ مكاننا، إنهم يستحقون ذلك تهانينا لهم”.

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