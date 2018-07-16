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لوران بلان : هذا الجيل كتب قصته الخاصة
2018/07/16 | 12:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أشاد لوران بلان النجم الفرنسي السابق المتوج بمونديال 98 بالجيل الحالى للديوك الذى توج بالنجمة الثانية بحصد لقب كأس العالم على حساب كرواتيا.

وقال بلان : ” هذا الجيل كتب قصته الخاصة، لقد قدموا بطولة جيدة وحفروا اسمهم فى كتب التاريخ، نحن نرحب بمن اخذ مكاننا، إنهم يستحقون ذلك تهانينا لهم”.

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