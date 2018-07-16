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تيار الحكمة يشدد على حفظ الأمن ومتابعة المندسين والمخربين
2018/07/16 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادشدد تيار الحكيم الوطني، على ضرورة حفظ الأمن ومتابعة المندسين والعناصر المدفوعة للتخريب، داعيا الحكومة العراقية الى انجاز تعهداتها والايفاء بالتزاماتها للمواطنين.

وذكر بيان للحزب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المكتبُ السياسيّ لتيارِ الحكمة الوطني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة عمار الحكيم، لمناقشةِ الأحداث التي يشهدها عراقنا العزيز وطبيعة التداعياتِ التي أفرزتها التظاهرات التي خرجتْ في عددٍ من محافظاتنا الكريمة.

وأكدَ المجتمعون، “ضرورةِ حفظ الأمن والتعامل بانضباطٍ عالٍ مع المشهدِ القائم، وان تيارَ الحكمة الوطنيّ يقفُ مع المطالب الحقة للجمهور الذي طالتْ معاناتهُ مع نقصِ الخدمات، وضرورةِ متابعة المندسين والعناصر المدفوعة للتخريبِ والإضرار بالممتلكاتِ العامة”.

ودعا تيار الحكمة، الى “ابداء الدعم والمساندة للأجهزةِ الأمنية لأخذِ دورها بشكلٍّ كامل، ومضاعفة الجهد الحكومي في إنجاز التعهدات والإيفاءِ بالتزاماتِ الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للمواطنين”.

وأضاف، انه “يجب تنقيةِ الأجواء الإعلامية من التزييفِ والتحريفِ عبرَ وسائل الإعلام المحايدة والمنابر المهنية والوطنية”، فيما أوصى الاجتماعُ بـ”متابعةِ الأوضاع ميدانياً وبشكلٍّ دقيق وأخذ زمام المبادرة بالتواصلِ مع الجميع وصولا إلى حلولٍ ناجعة للأزمات المتكررة.

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