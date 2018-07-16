العراق بين التظاهر و التخريب

2018/07/16 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي حق التظاهر من الحقوق الاساسية للانسان وهو يشمل او يمثل حق الانسان في التجمع و حرية الرأي و التعبير و قد نص عليه جميع لوائح حقوق الانسان و الدساتير في الدول مهما اختلفت في نظام حكمها او درجة نموها الاقتصادي او الترابط الاجتماعي فيما بين ابناء مجتمعاتها .والتظاهر …

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