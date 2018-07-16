فيديو| بوتين يسعى لإقناع ترامب بإنهاء العقوبات الأمريكية على روسيا

2018/07/16 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد أول لقاء قمة بين بوتين وترامب في هلسنكي في أعقاب توتر العلاقات بينهما على إثر مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والأزمة في سوريا وأوكرانيا.

المزيد من التفاصيل مع أحمد عياش الكاتب الصحفي بصحيفة النهار اللبنانية، خلال مشاركته مع الإعلامية محمد شمس الدين.

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