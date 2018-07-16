الصين تتقدم لمنظمة التجارة بشكوى من رسوم أمريكية مقترحة

2018/07/16 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص رسوم جمركية مقترحة من واشنطن على قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 16 يوليو تموز.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها ستتقدم على الفور بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية من المواقف الأحادية الأمريكية بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم نسبتها عشرة بالمئة على واردات إضافية من الصين بقيمة 200 مليار دولار.

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