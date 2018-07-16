2018/07/16 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم السماح أخيرا لمئات المهاجرين الذين ظلوا عالقين في سفينتين قبالة سواحل إيطاليا بدخول ميناء بوتزالو في مدينة صقلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (16 يوليو/تموز).

وانتشلت السفينتان، أحداهما تديرها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) والاخرى تابعة لشرطة الضرائب الإيطالية، حوالي 450 مهاجرا يوم السبت (14 يوليو/تموز) لكن لم يسمح للسفينتين بجلب المهاجرين إلى ميناء إيطالي.

وسمح للمهاجرين بدخول الميناء بعدما تعهدت ألمانيا وفرنسا ومالطا باستقبال 150 مهاجرا في المجمل من السفينتين في استجابة لطلب مساعدة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم السبت.

وقال كونتي في تغريدة على تويتر أمس الأحد إن إسبانيا والبرتغال وعدتا أيضا بأن تستقبل كل منهما 50 طالب لجوء.

ويقود وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني والعضو البارز في الحكومة الجديدة، حملة لإبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية عن الموانئ الإيطالية.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح لمئات المهاجرين بدخول إيطاليا بعد تعهد دول أوروبية باستقبال لاجئين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح لمئات المهاجرين بدخول إيطاليا بعد تعهد دول أوروبية باستقبال لاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).