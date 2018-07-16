2018/07/16 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق رسمي من اقليم كوردستان على التظاهرات العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق رسمي من اقليم كوردستان على التظاهرات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).