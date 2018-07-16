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أول تعليق رسمي من اقليم كوردستان على التظاهرات العراق
2018/07/16 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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