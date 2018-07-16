الاسبوع المقبل.. انطلاق اولى رحلات الحجاج للديار المقدسة

2018/07/16 | 14:11

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(المستقلة)..حددت الهيئة العليا للحج والعمرة موعد بدأ تفويج الحجاج العراقيين جوا وبرا الى الديار المقدسة لموسم حج العام الحالي .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان” الهيئة حددت يوم الاثنين 23/7/2018 موعدا لانطلاق اول رحلة جوية للحجاج من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة”.

واشار الى ان” تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة ( بغداد – النجف الاشرف – البصرة – اربيل – السليمانية) وبواقع 4-5 رحلات يوميا، على ان تنتهي عملية التفويج في يوم 9/8/2018″.

واضاف ان” موعد انطلاق اولى قوافل الحج البرية من المحافظات عبر منفذ عرعر الحدودي بأتجاه المدينة المنورة سيكون في يوم الجمعة 27/7/2018 بواقع 350 قافلة وبمعدل اكثر من 50 حافلة يوميا، على ان تنتهي عملية تفويج حجاج البر في 9/8/2018″.

يذكر ان الهيئة انهت جميع استعداداتها الخاصة بتقديم الخدمات الضرورية للحجاج بعد اتمام التعاقدات مع السلطات والشركات في المملكة العربية السعودية الخاصة بالنقل والسكن والاطعام وغيرها من الامور اللوجستية.

على سياق متصل بدأت الهيئة العليا للحج والعمرة بتأشير جوازات المواطنين الفائزين بالذهاب الى الديار المقدسة بسمات الدخول (فيزا) الخاصة بالحج بالتعاون مع السفارة السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة ان “الهيئة باشرت بتأشير جوازات الحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام بسمات الدخول ( فيزا ) الخاصة بالحج في العاصمة الأردنية عمان”.

واكد ان “الهيئة أوفدت كادرا متخصصا الى السفارة السعودية في الأردن من اجل إكمال تأشير الجوازات بعد ان اتخذت جميع التدابير اللازمة لإنجاح مهمتها بالشكل الدقيق وسرعة الإنجاز”.

وأوضح الكناني ان “الهيئة أكملت استعداداتها لهذا الموسم وستوفد لجانها المتنوعة الى المملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع الجاري لاستقبال قوافل الحجاج المؤمل وصولهم الاثنين المقبل الى الديار المقدسة لتهيئة جميع الخدمات التي تصب في سبيل راحتهم وسلامتهم”.

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