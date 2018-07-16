فرنسا :ماكرون يستقبل ابطال كأس العالم في قصر الاليزيه

2018/07/16 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, اليوم الاثنين ,عن تحضيره لا قامة حفل استقبال على شرف لاعبي المنتخب الفرنسي والطاقم الفني والاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمناسبة الفوز بمونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

وذكر قصر الاليزيه في بيان له اليوم "أن أكثر من ألف شاب و300 رياضي سيكونون حاضرين للاحتفال بأبطال المنتخب" ، مشيرًا إلى "أن الرئيس الفرنسي سيستقبل في لقاء خاص على هامش الاحتفال اللاعبين وعائلاتهم".يشار الى ان الرئيس الفرنسي حضر مباراتي نصف النهائي والنهائي لمؤازرة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.انتهى ع.خ

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