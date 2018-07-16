شرطة البصرة تشرع بتنفيذ خطة امنية جديدة لحماية المؤسسات الحكومية والحقول النفطية

2018/07/16 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد شرطة البصرة اللواء الركن جاسم السعدي ، اليوم الاثنين ، الشروع بتنفيذ خطة جديدة لحماية المؤسسات الحكومية والحقول النفطية تحسبا لأي طارئ، وذلك على خلفية التظاهرات التي جرت في المحافظة أمس الأحد.

وقال السعدي في تصريح صحفي له اليوم :"ان تلك الخطة تم وضعها خلال اجتماع امني موسع عقد مساء أمس في البصرة بحضور قيادات عمليات البصرة والشرطة والرد السريع وشرطة النفط والبحرية فضلا عن الاستخبارات والمخابرات".وحلقت مروحيات عسكرية تابعة لطيران الجيش العراقي ، امس الاحد ، على علو منخفض فوق موقع تظاهرات اهالي البصرة بالاضافة الى مروحيات اخرى فوق المصارف الحكومية بمنطقة العشار .انتهى ع.خ

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