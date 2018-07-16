خاص .. الفتح : التظاهرات الشعبية ستنعكس أيجاباً على خارطة التحالف السياسية

2018/07/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خاص

توقع القيادي في تحالف الفتح عبد الحسين الايزرجاوي,اليوم الاثنين,”تأثير التظاهرات الشعبية بشكل إيجابي على خارطة التحالفات السياسية الحالية”.

وقال الايزرجاوي خلال تصريح خاص لـ”الاتجاه”, إن التظاهرات الشعبية ستؤثر بشكل إيجابي على التحالفات السياسية المقبلة كونها ستضع الكتل والاحزاب في حساباتها برنامج حكومي رصين يهتم بجانب الخدمات من حيث البحث عن الملفات خلال الفترات الماضية التي لم تنجز ووضع خطة خدمية جديدة وفق الامكانيات المتوفرة ومصارحة الشعب العراقي بكل صغيرة وكبيرة حول الانجاز الحكومي”.

وحذر عضو لجنة الخدمات السابق” من خطورة أستغلال التظاهرات من قبل أطراف معينة لخلط الأوراق وانعكاسها على وضع التحالفات لتعطيل العملية السياسية وانها لغاية الآن لم تظهر خلال التظاهرات”.

ولفت الايزرجاوي إلى أن”هناك تفاهمات ناضجة ومتقدمة لتهيئة الوضع السياسي لما بعد أعلان نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية “.

تحرير ..



علي كريم أذهيب

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