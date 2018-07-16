عضو بمجلس ذي قار يوضح اسباب طرد شركة خصخصة الكهرباء

2018/07/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس محافظة ذي قار داخل راضي، الاثنين، ان محافظ ذي قار يحيى الناصري اتخذ قرار بطرد شركة خصخصة الطاقة الكهربائية في المحافظة.

راضي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، اوضح ان " سبب اتخاذ محافظ ذي قار يحيى الناصري بقرار طرد شركة خصخصة الطاقة في المحافظة وتوعده باتخاذ اجراءات قانونية بحقها في حال عدم الخروج يعود الى الرفض الشعبي العارم بحق هذه الشركة"، مبينا ان " سلطة المحافظة التشريعية اتفقت مع رأي الشارع حول هذه الشركة".

واشار راضي الى ان " هذه الشركة وبعد ان تقصينا الحقائق حولها هي شركة بالاسم فقط وليس رصينة ولم تحقق اي مردود ايجابي للمحافظة"، لافتا الى ان " ملف الطاقة سيعود الى طبيعته في ذي قار من حيث الجباية مع تحمل مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة هذه المهمة وبالتعاون مع المحافظ".

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