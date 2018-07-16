مراسل بونا نيوز في البصرة :المتظاهرون يطالبون بتسيلم رجال الامن الذين اطلقوا النار

2018/07/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت التظاهرات ، اليوم الاثنين ، في عموم مناطق محافظة البصرة لتجديد التأكيد على مطالبهم والتي تتركز على تسليم رجل الامن الذي اطلق النار على المتظاهرين قبل عدة ايام، وتحسين واقع الخدمات بصورة عامة".

مراسل وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) قال ان " الحكومة المحلية في البصرة مارست ضغوطات كبيرة على الحكومة الاتحادية لاجبارها على ايجاد حلول لبعض من مطالب المتظاهرين"، لافتا الى ان " الروتين الاداري والاجراءات المعقدة والتقاطعات الحاصلة بين الوزارات الخدمية هي السبب الرئيسي التي تحول دون تطبيق جزء كبير من تقديم الخدمات".

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