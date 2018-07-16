عمليات «أسود الجزيرة» تواصل تفتيش المناطق الممتدة شمال الفرات

2018/07/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للقضاء على خلايا {داعش} الإرهابيبغداد / الصباح تستمر عملية «اسود الجزيرة»، العسكرية الواسعة، التي اطلقتها قواتنا الأمنية البطلة، الجمعة الماضي، في تفتيش المناطق الممتدة شمال نهر الفرات، بالتزامن مع عملية اخرى في محورين لتصفية مضافات «داعش» الارهابي في المحيط الشرقي لمحافظة صلاح الدين.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في تصريح صحفي لوكالة الانباء العراقية «واع»: إن «القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعملية أسود الجزيرة، لتفتيش مناطق شمال نهر الفرات الممتدة من طريق حديثة- بيجي ولغاية الحدود الدولية باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات نينوى وصلاح الدين».

من جانبها، افادت قيادة عمليات سامراء، في بيان تسلمت «الصباح»، نسخة منه، بانه «انطلقت قطعات قيادتنا بقيادة اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري لتطهير وتفتيش منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها بالتزامن مع قيادتي عمليات صلاح الدين ودجلة»، مشيرة الى أن «هذه العملية تستهدف تصفية مضافات وخلايا داعش في المحيط الشرقي للمحافظة».وأضافت القيادة، أن «القوات انطلقت بمحورين محور الرضه، مطيبيجة، كبيشات، تل استن، من قبل قطعات فق 4 ش أ وقسم شرطة بلد ومفارز من هندسة ميدان قيادتنا، والمحور الثاني مطار الضلوعية، جامع نوري الجلوب، حاوي العظيم، سبيعات، الميته، قرية البوجمعة من قبل قطعات لواء مغاوير القيادة وقسم شرطة الضلوعية وسرية المشاة الآلي ومفارز من سرية هندسة ميدان القيادة».



وتعد المطيبيجة من المناطق الخطيرة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لانتشار مجاميع مسلحة فيها تابعة لـ»داعش»، الارهابي، حيث كشف رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في (18 أيار 2018)، عن تحول منطقة المطيبيجة الى «مركز أساس لداعش» في العراق، فيما دعا الى وضع تلك المناطق ضمن خطة المسك الامني.وفي كركوك، اكدت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، في بيان «تفتيش مناطق حاوي الصباغية وجـــرد كــيسومه وتل هلالة وكزوه شان، اضافة الى مناطق كراو وكرن الشيطان، فضلا عن المناطق القريبة على حافة الزاب الاسفل». وكشفت عن «العثور على مضافة للعدو الداعشي في غابات لوز سان بداخلها مواد غذائية وتم حرقها بالكامل مع تدمير مضافتين، وضبط 13 عجلة لعدم وجود أوراقها الثبوتية مع القبض على مشتبه به لورود معلومات بانتمائه الى داعش الارهابي». واكدت القيادة «معالجة عبوة ناسفة قمعية داخل بيت مهجور، مع عبوة اخرى في قرية حي التنك».

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