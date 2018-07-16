أبو الهيل يدعو الإذاعيين الرواد لتقديم نشرة إخبارية

2018/07/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثميناً من قبل شبكة الإعلام لدورهم البارزبغداد / ملاذ الامين - تصوير / حيدر الخفاجي

دعا رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل الرواد من الاذاعيين الى تقديم نشرة اخبارية شهريا عبر اثير اذاعة بغداد، تثمينا من ادارة الشبكة لدورهم البارز في رفد مسيرة الاذاعة بمناسبة الذكرى 82 لتأسيسها.



وقال ابو الهيل خلال الحفل الكبير الذي اقامته اذاعة جمهورية العراق وحضره نقيب الصحفيين وممثلو الوزارات وعدد من المذيعين الرواد والفنانين والمخرجين: ان «اطلاق اسم هذه الدورة باسم المخرج الراحل حسن الانصاري، يأتي تثمينا لدوره الكبير في اغناء الساحة الاذاعية بالبرامج والمسلسلات الدرامية والتاريخية والدينية التي غذت جيلا كاملا من العراقيين ومستمعي اذاعة بغداد التي تأسست عام 1936، علما ان اعماله الفنية مازالت تبث عبر الاثير في عدد من الاذاعات الناطقة بالعربية».



واضاف ان «اذاعة جمهورية العراق هي من اوائل الاذاعات في منطقة الشرق الاوسط لذا فان الخزين المعلوماتي والخبرات في هذا الفن التواصلي متأصل لدى الملاكات الفنية والاعلامية في الاذاعة وهي مستمرة بالعطاء لتكون قريبة من الجمهور الذي يمطرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بالاعجاب والمشاركات التي قاربت مئات الالاف، ما يعني ان الجمهور ما زال متواصلا مع الاذاعة العراقية الام، وانها مازالت محافظة على نهجها الذي رسمه الرواد الاوائل» داعيا الرواد الاوائل من المذيعين لتقديم نشرة اخبار واحدة في كل شهر، لادامة التواصل بين جيل الاذاعيين القدامى والجدد».

وتابع ابو الهيل، ان «برنامج ستوديو 10 الذي تعده وتقدمه المتألقة امل المدرس هو نموذج لهذا التواصل، ونتمنى ان يتطور ويزدهر» لافتا الى ان «اذاعة بغداد يجب ان تعد لان تكون مدرسة او معهدا يتلقى فيه المذيعون والمحررون والمخرجون والمعدون والملاكات الفنية الاخرى دورات في الفنون الاعلامية المختلفة ومنحهم الشهادة التي تؤهلهم للعمل في المؤسسات الاعلامية المختلفة «.من جانبها، اكدت مديرة اذاعة جمهورية العراق سميرة جياد ان «الاذاعة وهي تستقبل عامها الثالث والثمانين، تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اعلامي زاخر، وهي تحتفي بهذا الكم الهائل من القامات العملاقة التي عملت فيها وتركت بصمتها « شاكرة استجابة الرواد من المذيعين والمخرجين والمحررين للمشاركة في هذا الاحتفال.



وقلد رئيس الشبكة عددا من الرواد العاملين في اذاعة جمهورية العراق قلادة الابداع والتميز ودرع الابداع لما قدموه من اعمال اذاعية وفنية خلال مدة خدمتهم الطويلة بين اروقة الاذاعة.

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