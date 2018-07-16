العبادي يخصص 3.5 ترليونات دينار للبصرة

2018/07/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر حزمة قرارات مهمة استجابة لمطالب المواطنين في محافظات الجنوببغداد/ الصباح/ مهند عبد الوهاب - البصرة/ سعد السمّاك أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمس الأحد، مجموعة قرارات مهمة تلبية لمطالب المواطنين المشروعة، وبينما اكد ان "استجابة الدولة للمواطنين تعد قوة وليست ضعفاً" أمر بإطلاق تخصيصات بقيمة 3.5 ترليون دينار لمحافظة البصرة تستخدم لتنفيذ مشاريع تحلية المياه وفك اختناقات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية، وبشأن المحافظات الأخرى أمر العبادي بتوفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات شبكة الكهرباء وتوسيع وتسريع البناء والاستثمار في قطاعات السكن والخدمات الصحية، وأمر العبادي بإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل، وكذلك زيادة الاطلاقات المائية وبالأخص إنصاف محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية، كما أصدر رئيس الوزراء أمراً بحل مجلس إدارة مطار النجف الأشرف.

تأتي القرارات الحكومية والاستجابة لمطالب المواطنين في وقت دعت فيه أوساط سياسية؛ رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة منها إقالة المسؤولين المتسببين بالأزمات من وزراء أو مسؤولين تنفيذيين، واصفين إياهم بأنهم "من أوصل البلد إلى مرحلة الفشل"، بينما أكد أعضاء سابقون في مجلس النواب حق المواطنين الدستوري بالتظاهر، محذرين من استغلال التظاهرات المشروعة من قبل أجندات لا تريد الخير للبلد وللشعب العراقي.قرارات مهمةوأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأنه "في ضوء تواصل رئيس الوزراء مع المواطنين وشيوخ العشائر والاستماع الى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية؛ واستنادا إلى القرارات الحكومية والصلاحيات الدستورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ما يأتي:• إطلاق 3.5 ترليونات دينار تخصيصات محافظة البصرة، فوراً.• يتم استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.• توفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات.• توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات. • إطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية. • زيادة الاطلاقات المائية وبالأخص إنصاف محافظات (البصرة وذي قار والمثنى والديوانية) لوقوعها جنوب الانهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الامنية في المحافظات منع التجاوز على الحصص المائية. • حل مجلس إدارة مطار النجف الاشرف. وقد باشرت الإدارة الجديدة لمطار النجف الأشرف الدولي مهامها أمس الأحد استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي.الى ذلك، اكد العبادي في بيان اخر، ان الدولة عندما تستجيب للمواطنيين فتلك قوة وليست ضعفاً.وبين رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالوزراء الامنيين ورؤساء الاجهزة والقادة الامنيين والاجهزة الاستخباراتية، ان العراقيين لا يقبلون بالفوضى وبالاعتداء على القوات الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ومن يقوم بهذا الامر اشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لاحداث ضرر.وحيا العبادي، القوات الامنية التي دافعت عن البلد وخلصته من الارهاب وحررت الاراضي، مبيناً ان لدينا مرحلة البناء والاعمار التي تحتاج لضبط الامن، لافتا في الوقت نفسه الى ان التظاهر السلمي حق للمواطنين ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها لحرق بنايات ومؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء فهناك جهات من الجريمة المنظمة مهيأة لاحداث حالة فوضى.ودعا رئيس الوزراء، كل الاجهزة الامنية الى ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اي حدث او خلاف، مؤكداً اهمية العمل الامني والاستخباري.واشار العبادي، الى ان التوجيهات للاجهزة الامنية هي بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين، مبينا ان عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي للذي يجب القيام به ومن لا يقوم به يعد متخاذلاً، مبينا ان اكثر المتظاهرين سلميون وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهرين لاحداث ضرر، فقد قام المخربون بضرب خط كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر للمواطنين وللدولة.واوضح العبادي "اننا لا نريد للبلد ان يغرق بالنزاعات السياسية وهذه لها مجالها الذي يتم البحث فيه" مبينا ان الاعتداء على المؤسسات الدينية وبيوت المراجع خط أحمر. وتابع رئيس الوزراء، اننا نريد سماع صوت المواطن لان الدولة الحية هي من تتفاعل مع مواطنيها. وبين الدكتور العبادي اننا سنخرج اقوى لحماية بلدنا ونستمع لمواطنينا وتقوية مؤسساتنا.



الى ذلك تلقى العبادي أمس الاحد اتصالا هاتفياً من امير دولة الكويت الشقيقة صباح الاحمد الجابر الصباح جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والاشادة بجهود الحكومة العراقية في ملاحقة خلايا داعش الارهابي. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي أن الصباح أكد خلال الاتصال استعداد الكويت لتقديم كل ما من شأنه ان يساعد العراق خلال الفترة المقبلة للبناء والاعمار فضلا عن المساعدة في مشاريع تحلية المياه لمحافظة البصرة.أوضاع البصرةوبالعودة إلى الأوضاع في محافظة البصرة، فلقد ساد الهدوء التام في معظم أحياء المحافظة، وشهدت منطقة العشار مركز البصرة التجاري الحيوي حركة طبيعية وتم افتتاح الأسواق ومارس المواطنون حياتهم بصورة طبيعية.وصرح قائد عمليات البصرة اللواء الركن جميل الشمري لـ "الصباح"، أن "الاجهزة الامنية والعسكرية سيطرت بشكل تام على المحافظة، وقامت بتعقب المجموعات المخربة واعتقال المطلوبين"، مؤكدا أن "شرطة نفط الجنوب تمكنت أمس الأول السبت من اعتقال ثلاثين متهما إثر تخطيطهم لدخول مقر شركة نفط الجنوب في الموفقية لغرض القيام بعمليات السلب والنهب حسب اعترافاتهم وبالتنسيق مع بعض الموظفين".أما مدير شرطة نفط الجنوب العميد علي حسن، فأكد أن "قواته تسيطر على الوضع في مصفى البصرة وأقامت جدارا من قبل عناصر الشرطة لمنع المتظاهرين في منطقة الشعيبة من اقتحام المصفى"، وأشار العميد في تصريح لـ "الصباح"، الى أن "المتظاهرين قاموا بقطع الطريق العام المؤدي الى بوابة المصفى الرئيس، مما أدى الى توقف حركة عمل السيارات لنقل المشتقات النفطية وعدم تمكن الموظفين من الدخول الى عملهم في المصفى وقامت الشرطة بإعادة فتح الطريق، كذلك تمكنت شرطة نفط الجنوب بالتنسيق مع قيادة عمليات البصرة من فتح الطريق المؤدي الى بوابة نفط الزبير وسيطرتها على الطرق الرئيسة المؤدية الى حقول البصرة الشمالية والجنوبية".إلى ذلك، أصيب اثنا عشر منتسباً بجروح مختلفة من قوة شرطة مكافحة الشغب صباح أمس الأحد خلال تصديهم لمحاولة اقتحام المتظاهرين لمقر محافظة البصرة، وقال مصدر في شرطة البصرة: إن "المحتجين قاموا باستخدام الحجارة مما أدى إلى إصابة 12 منتسبا بينهم ضابطان، بدوره، قال مدير صحة البصرة الدكتور رياض عبد الامير: أن "مجموعة من المحتجين وعلى اثر انسحابهم من أمام بناية المحافظة، قاموا باقتحام بناية صحة البصرة وتمت ملاحقتهم من قبل قوات شرطة الشغب وتمت طردهم من البناية وهي تحت السيطرة الآن".أوساط سياسيةمن جانب آخر، دعت أوساط سياسية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إقالة المسؤولين والوزراء المتسببين بالأزمات التي يعانيها المواطنون، وأشار المحلل السياسي نجم القصاب إلى أن "الحكومة ليس لديها الوقت الكافي لمعالجة هذه التراكمات من عدم توفير الخدمات والبنى التحتية لاسيما في الوسط والجنوب، لذلك نحن ندعو رئيس الوزراء أن يصدر قرارات حازمة منها إقالة وزراء الأزمة". وقال القصاب في حديث لـ"الصباح": إن "اتخاذ رئيس الوزراء قرارات حاسمة منها إقالة وزراء الازمة والمحافظين والمسؤولين الفاشلين، سيهدئ نفوس المواطنين المتظاهرين، لأنه سيكون قد أقال من أوصل البلد الى مرحلة الفشل"، وأضاف، أن "رئيس الوزراء يمتلك الصلاحيات اللازمة من السلطة التشريعية والتنفيذية بعد انتهاء عمر البرلمان ولديه فرصة تاريخية لإثبات امتلاكه النزعة الاصلاحية". وبين القصاب، أن "التظاهرات استغلت من قبل بعض الاحزاب والاجندات التابعة من بعض الدول المجاورة من أجل افشال النظام السياسي في العراق"، موضحا أنه "ليس من حق أي دولة أن تتدخل في الشأن العراقي". آراء نيابيةإلى ذلك، قال رئيس كتلة الحكمة النيابية، النائب السابق حبيب الطرفي: إن "التظاهر حق مشروع ومكفول دستورياً وعلى الحكومة أن تتعامل بصدق في طرح المواعيد والابتعاد عن تسويف الازمات وإيجاد الحلول الجذرية المهمة التي يطالب بها المواطنون".وأكد الطرفي لـ"الصباح"، أن "على الحكومة التعامل بصدق مع مطالب الشعب العراقي ليتم تدارك هذه الازمة، لأن المتظاهرين محقون وعلى الجميع أن ينحني أمام مطالبهم المشروعة"، مبينا أن "الوصول الى حلول جذرية أمر صعب في هذه المرحلة لأن موضوع النقص في الخدمات متراكم وبالتالي على الحكومة أن تكون مواعيدها صادقة حتى وإن كانت بسقوف زمنية محدودة ومن الضروري أن تحل الأزمة بصورة آنية وسريعة".



وأضاف، أن "التظاهر رسالة متحضرة وصلت من الجمهور الى الحكومة التي يجب عليها أن تترجم هذه الطلبات من خلال المجلس الوزاري المشكل لحل الازمة، وهناك استجابة جيدة من قبل رئيس الوزراء"، مشددا على "ضرورة أن تلتزم الحكومة بالمواعيد التي تقطعها للمواطنين وأن تبتعد عن موضوع تمييع الطلبات والالتزام بكل المواعيد وإيجاد الحلول الجذرية لها". وبين الطرفي، أن "حق المواطنين في التظاهر أمر دستوري ولكن على المواطنين الحذر من استغلال التظاهرات لصالح أجندات، ومن الممكن أن تكون التظاهرات ساحة لخلط الاوراق والذين لا يريدون أن تنفذ الخدمات للشعب العراقي". من جانبه، بين النائب السابق عن دولة القانون فريد الابراهيمي، أن "مطالبات المواطنين حق مشروع، وعلى الحكومة أن تجد كل الحلول لتنفيذ طلبات المتظاهرين"، مبينا أن "أهم الحلول الآنية أن تدفع مستحقات الدول التي تزود العراق بالكهرباء من أجل إعادة التيار الكهربائي للمواطنين". وأضاف الابراهيمي لـ"الصباح"، ان "استخدام موازنة الطوارئ من قبل رئيس الوزراء والذي خوله الدستور باستخدامها في حالة الازمات؛ من الحلول المهمة لتنفيذ طلبات المتظاهرين بحسب الموافقات الاصولية الصادرة من البرلمان"، مبيناً أن "خروج المتظاهرين جاء بسبب المشاكل المتراكمة وعدم توفير الخدمات ومن أهم المواضيع الخدمية هي الكهرباء التي لها تماس خاص بحياة المواطنين وأرزاقهم". ولفت الى ان "على الحكومة الوضوح في تثبيت السقوف الزمنية لحل الازمة التي تراكمت كثيرا وانتجت تظاهرات مطالبة بحلها"، موضحا أن "على الحكومة التعامل بجدية في ايجاد الحلول الجذرية وليست الآنية"، مطالبا أن "تكون الحلول مدروسة من قبل الحكومة بشكل موضوعي يتناغم مع متطلبات الجماهير التي تصرخ بالمطالبة بحقوقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يخصص 3.5 ترليونات دينار للبصرة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يخصص 3.5 ترليونات دينار للبصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).