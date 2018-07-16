2018/07/16 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- واعوقع مجلس النواب العراقي والبرلمان المصري، بروتوكولا للتعاون المشترك يهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز القدرات والكفاءات في العمل البرلماني.ووقع البروتوكول الامين العام لمجلس النواب العراقي صلاح الدين احمد عبد العزيز زنكنة والامين العام لمجلس النواب المصري المستشار احمد سعد الدين.وقال المستشار احمد سعد الدين في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): “اننا سعداء بهذا البروتوكول المهم بين البلدين وسوف تتم من خلاله زيارات متبادلة بين الطرفين وهناك معهد للتدريب البرلماني في مصر سيتم تدريب الكوادر البرلمانية العراقية”.من جانبه قال الامين العام لمجلس النواب صلاح زنكنة ان “توقيع هذا البروتوكول يعتبر حدث كبير وسيتم من خلالها تطوير الاداء الوظيفي لمجلس النواب لكونه مرتبط بالاداء البرلماني”.من جانبه قال السفير العراقي في مصر والمندوب الدائم بالجامعة العربية حبيب الصدر ان “البروتوكول الذي وقع مع الجانب المصري يهدف الى تطوير البرامج التدريبية وفق الخطط الموضوعية من قبل المؤسستين واتجهة ارادة الطرفين لتوقيع البروتوكول والمكون من 7 مواد وهي تتمثل في بناء اسس التعاون المشترك وتفعيل سبل قنواته في مجال تنمية الموارد البشرية بين الطرفين واعداد البرامج الكفيلة بذلك”.واضاف الصدر “المادة الثانية تنص على تبادل الزيارات بين العاملين في الامانتين وفق الية للاستفادة من خبرات وتطوير الاداء البرلماني اما المادة الثالثة تنص على تبادل الوثائق التشريعية والاصدارات والنشرات والتي تصدر من الطرفين بشكل مستمر” .وتابع أن “المادة الرابعة فتنص على تنظيم دورات تدربية للعاملين في المجال البرلماني والمادة الخامسة تنص على تنظيم ماجاء بالبروتوكول بمذكرة يتم بلورتها بين الطرفين والمادة السادسة تنص على امكانية تبديل ماجاء بالبروتوكول وفق اتفاق مشارك والمادة السابعة والاخيرة تنص اعتبار هذا البروتوكول نافذ من تاريخ توقيه.يعتبر حدث كبير وسيتم من خلالها تطوير الاداء الوظيفي لمجلس النواب لكونه مرتبط بالاداء البرلماني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يوقعان بروتوكولا للتعاون المشترك في المجال البرلماني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يوقعان بروتوكولا للتعاون المشترك في المجال البرلماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).