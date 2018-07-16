2018/07/16 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ نينوىأفاد مصدر أمني في نينوى، الاثنين، بمقتل منتسب في مديرية جنسية المحافظة بهجوم مسلح جنوبي نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل منتسب بجنسية نينوى بهجوم مسلح جنوبي المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل منتسب بجنسية نينوى بهجوم مسلح جنوبي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).