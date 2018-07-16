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مقتل منتسب بجنسية نينوى بهجوم مسلح جنوبي المحافظة
2018/07/16 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ نينوىأفاد مصدر أمني في نينوى، الاثنين، بمقتل منتسب في مديرية جنسية المحافظة بهجوم مسلح جنوبي نينوى.

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