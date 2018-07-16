مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الديوانية

2018/07/16 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

طوق متظاهرون من محافظة الديوانية خلال قيامهم بتنظيم تظاهرة شارك فيها المئات مقر الحكومة المحلية في المحافظة .وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، يظهر قوات الشرطة يقومون بالتعدي على المتظاهرين.

وتشهد عدد من المحافظات العراقية في الأيام الأخيرة تظاهرات مطالبة بالخدمات الأساسية، من بينها توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، ما دفع الحكومة العراقية إلى إعلان حالة التأهب القصوى للقوات الأمنية. وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قرر السبت الماضي، 14 تموز 2018، إطلاق تخصيصات محافظة البصرة التي تبلغ (3.5) ترليون دينار فوراً في خطوة تأتي لاحتواء الاحتجاجات الشعبية والتي اندلعت في البصرة بتأريخ 8 تموز

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