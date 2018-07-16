الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الديوانية
2018/07/16 | 14:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو – أربيل

طوق متظاهرون من محافظة الديوانية خلال قيامهم بتنظيم تظاهرة شارك فيها المئات مقر الحكومة المحلية في المحافظة .وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، يظهر قوات الشرطة يقومون بالتعدي على المتظاهرين.

وتشهد عدد من المحافظات العراقية في الأيام الأخيرة تظاهرات مطالبة بالخدمات الأساسية، من بينها توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، ما دفع الحكومة العراقية إلى إعلان حالة التأهب القصوى للقوات الأمنية. وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قرر السبت الماضي، 14 تموز 2018، إطلاق تخصيصات محافظة البصرة التي تبلغ (3.5) ترليون دينار فوراً في خطوة تأتي لاحتواء الاحتجاجات الشعبية والتي اندلعت في البصرة بتأريخ 8 تموز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ التعليم تعلن قراراً يخص مقاعد الدراسات العليا لذوي الشهداء
⋙ رقم صادم لعدد الذين يعانون من ارتفاع الحرارة
⋙ ترامب لبوتين: نحن قوتان نوويتان كبيرتان ولدينا فرصة لتحسين العلاقات
⋙ مكتب الصدر يلغي مسيرة تتزامن مع التظاهرات
⋙ رونالدو يصل الى يوفنتوس للكشف الطبي وتوقيع العقد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| بوتين يسعى لإقناع ترامب بإنهاء العقوبات الأمريكية على روسيا
⋙ ضابط سوري يروي لـ "سبوتنيك" لحظات تحريره بعد 4 سنوات من الأسر في درعا (فيديو)
⋙ بالصور: سبب غير متوقع وراء اقتحام ملعب نهائي المونديال
الأكثر شيوعا