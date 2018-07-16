2018/07/16 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية، الاثنين، التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها محافظات الوسط والجنوب العراقي، زاعمة انها محاولة لإثارة الفوضى “تحت شعارات اقتصادية”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وتيرة الإضرابات ارتفعت في الجنوب الليلة الماضية، وهو ما اتضح من خلال اتساع رقعة الاحتجاجات تحت شعارات اقتصادية”.

واعتبرت الصحيفة، أن “ما يجري في الجنوب عمل منظم، فطبيعة التحركات لدى المحتجين يبدو أنها تدار من جهات تعرف ما تريد”، مشيرة إلى أن “الاحتجاجات ترتبط ارتباطا مباشرا بمسألة تشكيل التحالفات وتركيبة الحكومة القادمة”.

وزعمت الصحيفة في تقريرها أن “التظاهرات تقف خلفها إيران من اجل اعطاء فرصة أطول لحلفائها لإعادة رص الصفوف في مواجهة التيار الصدري”، في محاولة لخلط الاوراق وإثارة الخلافات داخل المكون الواحد، بحسب مراقبين.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة سعودية تهاجم تظاهرات الجنوب وتعدها محاولة لـ”إثارة الفوضى”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة سعودية تهاجم تظاهرات الجنوب وتعدها محاولة لـ”إثارة الفوضى”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).